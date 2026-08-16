Staffel 4Folge 12vom 16.08.2026
Wahre GefühleJetzt kostenlos streamen
Just Tattoo Of Us
Folge 12: Wahre Gefühle
44 Min.Folge vom 16.08.2026Ab 12
Auch das Finale der Show wird von `Geordie Shore'-Star Aaron Chambers und Chloe moderiert. Al und Monique haben sich gerade angefreundet und offenbaren sich ihre Gefühle. Sam und Cheryl hintergehen sich - sie verraten die Geheimnisse des anderen.
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Alle Staffeln im Überblick
Just Tattoo Of Us
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Kunsthandwerk
Produktion:GB, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 4: MTV & © Season 3-4, Season 4-5: MTV Germany