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Just Tattoo Of Us

MTV liveStaffel 4Folge 12vom 16.08.2026
Wahre Gefühle

Wahre GefühleJetzt kostenlos streamen

Just Tattoo Of Us

Folge 12: Wahre Gefühle

44 Min.Folge vom 16.08.2026Ab 12

Auch das Finale der Show wird von `Geordie Shore'-Star Aaron Chambers und Chloe moderiert. Al und Monique haben sich gerade angefreundet und offenbaren sich ihre Gefühle. Sam und Cheryl hintergehen sich - sie verraten die Geheimnisse des anderen.

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