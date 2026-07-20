Staffel 4Folge 4vom 20.07.2026
Das Letzte, was ich willJetzt kostenlos streamen
Just Tattoo Of Us
Folge 4: Das Letzte, was ich will
43 Min.Folge vom 20.07.2026Ab 12
In dieser Episode geht es um Joey Essex, den King von Essex, der gemeinsam mit Charlotte die Moderation übernimmt. Außerdem testen Sam und Chloe die Tragweite ihrer Liebe aus. Zoe und Becky sprechen unangenehmen Klartext miteinander.
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Just Tattoo Of Us
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Kunsthandwerk
Produktion:GB, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 4: MTV & © Season 3-5: MTV Germany