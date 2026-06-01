Staffel 5Folge 10vom 01.06.2026
Familie ist allesJetzt kostenlos streamen
Just Tattoo Of Us
Folge 10: Familie ist alles
44 Min.Folge vom 01.06.2026Ab 12
Thalia von "Geordie Shore" und ihre Mutter Vanessa lassen sich liebevolle Tattoos stechen. Bei Liam und Amber sieht es dagegen nicht so gut aus.
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Just Tattoo Of Us
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Kunsthandwerk
Produktion:GB, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 4: MTV & © Season 4-5: MTV Germany