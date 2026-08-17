Staffel 5Folge 2vom 17.08.2026
Nicht so geheime GeheimnisseJetzt kostenlos streamen
Just Tattoo Of Us
Folge 2: Nicht so geheime Geheimnisse
44 Min.Folge vom 17.08.2026Ab 12
Charlotte erfreut sich an der Umwandlung, als sie zurückkehrt. Doch sie wird mit den Bettgeschichten von Darylle überhäuft und weiß am Ende mehr, als sie eigentlich wissen wollte. Die Beziehung von Tom und Emma wird auf die Probe gestellt.
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Just Tattoo Of Us
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Kunsthandwerk
Produktion:GB, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 4: MTV & © Season 3, Season 3-4, Season 4-5, Season 5: MTV Germany