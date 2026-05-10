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Just Tattoo Of Us

MTV liveStaffel 5Folge 3vom 10.05.2026
Mum, Mut und Missgunst

Mum, Mut und MissgunstJetzt kostenlos streamen

Just Tattoo Of Us

Folge 3: Mum, Mut und Missgunst

44 Min.Folge vom 10.05.2026Ab 12

Sandi und ihre Tochter Francesca definieren eine spezielle Beziehung, festgehalten durch ein Tattoo. Dieses erste Tattoo soll nun erneuert werden und die Beziehung versüßen. Außerdem liefern sich Garry und Jake einen Wettstreit.

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