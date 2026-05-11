Staffel 5Folge 4vom 11.05.2026
Beste FreindeJetzt kostenlos streamen
Just Tattoo Of Us
Folge 4: Beste Freinde
44 Min.Folge vom 11.05.2026Ab 12
Millies und Jordans Freundschaft steht auf dem Spiel und bei der Enthüllung der Tattoos geht einiges schief. Des Weiteren hat Angel eine wichtige Botschaft an ihren Freund Sonny und die Brüder Connor und Liam gehen mit ihren Scherzen zu weit.
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Just Tattoo Of Us
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Kunsthandwerk
Produktion:GB, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 4: MTV & © Season 4-5: MTV Germany