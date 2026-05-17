Staffel 5Folge 5vom 17.05.2026
Wer nimmt es mit Charl auf?Jetzt kostenlos streamen
Just Tattoo Of Us
Folge 5: Wer nimmt es mit Charl auf?
43 Min.Folge vom 17.05.2026Ab 12
Die besten Freunde Karys und Henry stellen mit ihrer Tattooauswahl ihre Freundschaft auf die Probe. Des Weiteren sind die beiden Freundinnen Tanesha und Adriana unglaublich rücksichtslos und Jamie nimmt es mit Charl auf.
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Just Tattoo Of Us
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Kunsthandwerk
Produktion:GB, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 4: MTV & © Season 4-5: MTV Germany