Staffel 5Folge 6vom 18.05.2026
Bis dass das Tattoo uns scheidetJetzt kostenlos streamen
Just Tattoo Of Us
Folge 6: Bis dass das Tattoo uns scheidet
44 Min.Folge vom 18.05.2026Ab 12
Jess und Emily sind frisch verheiratet, allerdings stellen sie ihr Eheversprechen mit ihren auserwählten Tattoos auf die Probe. Des Weiteren muss Marcel seinem Cousin Leon vertrauen und Josie und Ash fordern ihre Freundschaft heraus.
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Alle Staffeln im Überblick
Just Tattoo Of Us
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Kunsthandwerk
Produktion:GB, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 4: MTV & © Season 4-5: MTV Germany