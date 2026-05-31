Staffel 5Folge 9vom 31.05.2026
SchmerzgrenzenJetzt kostenlos streamen
Just Tattoo Of Us
Folge 9: Schmerzgrenzen
44 Min.Folge vom 31.05.2026Ab 12
Als Mikayla das Tattoo ihres Freundes Darren sieht, traut sie ihren Augen nicht. Maryann und Chloe testen, wie weit Mutterliebe gehen kann. Abi geht mit ihrer Freundin Nat zu weit.
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Just Tattoo Of Us
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Kunsthandwerk
Produktion:GB, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 4: MTV & © Season 4-5: MTV Germany