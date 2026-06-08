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Just Tattoo of Us USA

MTV liveStaffel 1Folge 3vom 08.06.2026
Katzenjammer

KatzenjammerJetzt kostenlos streamen

Just Tattoo of Us USA

Folge 3: Katzenjammer

21 Min.Folge vom 08.06.2026Ab 12

Die Freundschaft zweier Mädels aus New Jersey steht auf dem Prüfstand, als ein unausgesprochenes Geheimnis unübersehbar wird. Zwei betrunkene Mitbewohner provozieren sich mit Tattoos, die etwas zwischen rüpelhaft und richtig ehrlich sind.

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