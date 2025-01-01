Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Die falsche Geisel (1)

SAT.1Staffel 1Folge 101
23 Min.Ab 12

Die Tochter einer mittellosen Köchin wurde entführt - die Kidnapper fordern fünf Millionen Euro von ihrem reichen Arbeitgeber. Es handelt sich um eine Verwechslung, die Erpresser wollten eigentlich die Tochter des millionenschweren Mannes entführen. Die Kommissare müssen alles tun, damit die Kidnapper ihren Irrtum nicht bemerken - nur so können sie verhindern, dass die falsche Geisel getötet wird...

