K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 104: Schuss aus dem Hinterhalt
23 Min.Ab 12
Ein Restaurantbesitzer wird vor seinem Unternehmen durch einen gezielten Kopfschuss getötet - seine thailändische Frau musste hilflos zusehen. Zunächst fällt der Verdacht auf die verbitterte Ex-Frau des Toten, aber sie hat kein Motiv und beschuldigt stattdessen die thailändische Witwe. Als die Kommissare die Frau mit ihrem Verdacht konfrontieren, wird deutlich, dass sie Angst hat, ebenfalls zum Mordopfer zu werden ...
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1