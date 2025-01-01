Zum Inhalt springenBarrierefrei
Sexsünden eines Vaters

SAT.1Staffel 1Folge 129
23 Min.Ab 12

Eine Frau liegt tot im Gebüsch - der erste Verdacht fällt auf einen brutalen Alkoholiker. Der Mann wollte verhindern, dass seine gepeinigte Ehefrau bei der Toten Schutz vor seinen Gewaltausbrüchen findet. Er hat das Opfer laut der Aussage ihres Mannes sogar mehrmals bedroht. Die Indizien sprechen für sich und der Fall scheint fast gelöst, doch dann kommen Rietz und Naseband einem Familiendrama auf die Spur ...

SAT.1
