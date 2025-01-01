Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Der Schulmädchenmord

SAT.1Staffel 1Folge 131
Der Schulmädchenmord

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 131: Der Schulmädchenmord

23 Min.Ab 12

Auf dem Schulball eines Gymnasiums ist ein grausamer Mord passiert: Eine Schülerin wurde auf der Schultoilette vergewaltigt und anschließend erwürgt. Ihre Tagebuchnotizen lenken den Verdacht auf ihren eifersüchtigen Ex-Freund. Während einer Observation finden sie bei ihm ein mysteriöses Videoband. Es enthüllt, dass der Vertrauenslehrer des Opfers ein falsches Alibi angegeben hat. Als die Kommissare ihn damit konfrontieren, eskaliert die Situation...

