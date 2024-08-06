Tödliches FamiliendramaJetzt kostenlos streamen
K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 133: Tödliches Familiendrama
23 Min.Folge vom 06.08.2024Ab 12
Als eine junge Frau ermordet in ihrer Wohnung gefunden wird, sieht es nach einem klassischen Raubmord aus, aber der Vater des Opfers beschuldigt seinen Schwiegersohn - der bankrotte Witwer profitiert von der Lebensversicherung seiner toten Frau. Aber auch ihre Schwester gerät ins Visier der Ermittlungen: Sie hatte eine Affäre mit ihrem Schwager, aus der ein Kind hervorging. Hat sie ihre Schwester getötet?
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K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1, Season 1-11: SAT.1 & © Season 5-7, Season 10: Sat.1