K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 134: Späte Rache
23 Min.Ab 12
Eine reiche Galerie-Besitzerin kommt bei einem Autounfall ums Leben - von einer Brücke wurde ein Stein auf ihr Auto geworfen. Nicole Drawer und Jens Loors vermuten einen gezielten Anschlag - das Opfer hatte sich kurz vorher von ihrem Freund getrennt. Bei ihren persönlichen Sachen finden die Kommissare brisantes Videomaterial: Ihr Freund, ein Akt-Maler, hat das Opfer mit einem seiner Modelle betrogen und diese perversen Sex-Spielchen gefilmt.
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1