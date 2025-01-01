Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Tod eines Tyrannen

SAT.1Staffel 1Folge 143
Tod eines Tyrannen

Tod eines TyrannenJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 143: Tod eines Tyrannen

23 Min.Ab 12

Die Kommissare beobachten einen Streit zwischen einem Vater und seinem Sohn. Wenige Stunden später ist der Vater tot - er wurde in seiner Praxis erschossen. Der Junge steht unter Verdacht, aber nicht nur er hat unter dem tyrannischen Vater gelitten - auch die Tochter und die Ehefrau wurden jahrelang von ihm gedemütigt. Haben sie sich zusammengetan und ihren Peiniger getötet?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 12 Staffeln und Folgen