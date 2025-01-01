Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

SAT.1Staffel 1Folge 150
23 Min.Ab 12

Ein Mädchen, das heimlich als Model gearbeitet hat, liegt erschlagen am Straßenrand. Die Spur führt Rietz und Naseband über die Modelagentur der Toten ins Pornomilieu. Ein zwielichtiger Fotograf gerät unter Verdacht - hat er das Mädchen zu Porno-Aufnahmen gezwungen?

