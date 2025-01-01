K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 152: Mord an einer Schwangeren
23 Min.Ab 12
Eine schwangere Praktikantin wird ermordet - anscheinend wurde sie vor ihrem Tod vergewaltigt. Schnell stellen die Ermittler fest, dass die Tote bei einem sexsüchtigen Unternehmer gearbeitet hat. Ein geheimes Videoband zeigt, dass der verheiratete Firmenbesitzer eine Affäre mit dem Mädchen hatte und der Vater ihres ungeborenen Kindes ist. Dann taucht ein zwielichtiger Ex-Freund der Toten auf, der immer noch auf die Frau fixiert ist und die Trennung nie akzeptiert hat...
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1