K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 165: Der Samenraub
23 Min.Ab 12
Eine junge, allein erziehende Mutter eines Babys verschwindet plötzlich spurlos. Die Ermittlungen der Kommissare Drawer und Loors führen zu deren Ex-Freund, doch der weist jegliche Schuld zurück. Vielmehr lenkt er den Verdacht auf den Boss der jungen Frau, der auch der Vater des Kindes sein soll...
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1