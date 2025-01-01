Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

SAT.1Staffel 1Folge 166
Folge 166: Der Fersenschlitzer

23 Min.Ab 12

Ein brutaler Mörder wird nach 20 Jahren aus dem Gefängnis entlassen. Er hatte seine Frau beim Seitensprung in flagranti erwischt und blutige Rache an ihr genommen. Kurz nach seiner Entlassung wird der Mörder von damals selbst zum Opfer. Hat der damalige Liebhaber den Mord an seiner großen Liebe gerächt?

