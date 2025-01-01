K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 166: Tod eines Luders
23 Min.Ab 12
Nachdem einem Bankräuber die Flucht aus dem Gefängnis gelungen ist, berichtet sein Zellengenosse, dass der Mann kurz davor einen Bericht über drei Promiluder im Fernsehen gesehen hat und dabei komplett ausrastet ist. Die Kommissare befragen die drei Frauen - keine will den Kriminellen kennen. Dann wird eine der Frauen tot in einem Bootshaus aufgefunden...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1