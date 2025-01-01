K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 194: Entführung auf dem Schulweg
23 Min.Ab 12
Der beste Freund von Michael Nasebands Sohn wurde gekidnappt. Seine Mutter, eine bekannte Richterin, hat vor einigen Jahren einen Mörder zu lebenslanger Haft verurteilt. Die Kidnapper verlangen die Freilassung des Häftlings. Mit großem Polizeiaufgebot nehmen die Kommissare die Verfolgung der Entführer auf, doch als diese samt dem Häftling entkommen, gerät der gefangene Junge in Lebensgefahr...
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1