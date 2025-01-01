K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 197: Sexattacke hinterm Tresen
23 Min.Ab 12
Als eine Kneipenwirtin brutal vergewaltigt und ermordet wird, fällt der Verdacht auf einen ihrer Stammkunden - die Tote hatte mit dem verheirateten Kneipengänger eine Affäre. Kurz vor ihrem Tod hatten die beiden eine heftige Auseinandersetzung: Das Opfer wollte ihren Geliebten zwingen, sich scheiden zu lassen. Sie drohte damit, die Affäre der gehörnten Ehefrau zu beichten...
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1