K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 23: Ehefrau in Todesangst
23 Min.Ab 12
Als die Noch-Ehefrau eines bekannten Immobilienmaklers entführt wird, fordern die Kidnapper ein hohes Lösegeld. Ihr momentaner Lebensgefährte steht unter Verdacht, als ein Zeuge aussagt, gesehen zu haben, wie er das Opfer in ein Auto zerrte. Die Kommissare Rietz und Naseband ermitteln weiter, dass der Makler hohe Schulden hat. Das Motiv ist perfekt, und der Verdächtige hat kein Alibi für die Tatzeit. Doch dann nimmt der Fall eine dramatische Wendung...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1