Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Lolita in der Sexfalle

SAT.1Staffel 1Folge 88
Lolita in der Sexfalle

Lolita in der SexfalleJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 88: Lolita in der Sexfalle

23 Min.Ab 12

Ein junger Mann wird in seiner Wohnung niedergeschossen. Seine Mutter gesteht die Tat, verstrickt sich aber in Widersprüche. Die Ermittlungen ergeben, dass der Schwerverletzte eine kriminelle Vergangenheit hat: Er saß wegen Raubüberfalls einer Tankstelle zwei Jahre im Gefängnis. Die Spur führt schließlich ins Rotlichtmilieu. Ein stadtbekannter Zuhälter hat noch eine Rechnung mit dem Opfer offen ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 12 Staffeln und Folgen