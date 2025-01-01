Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Die lüsterne Nachbarin

SAT.1Staffel 1Folge 90
Die lüsterne Nachbarin

Die lüsterne NachbarinJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 90: Die lüsterne Nachbarin

23 Min.Ab 12

Ende eines Nachbarschaftsstreits: Ein Nachbar hat den anderen mit einer Schrotflinte lebensgefährlich verletzt. Passanten bezeugen, dass der Schuss aus dem Nachbarhaus kam, den Schützen können sie aber nicht identifizieren. Die Kommissare Drawer und Loors verhaften zunächst einen betrunkenen Mann mit einer Schrotflinte, doch dann stoßen sie auf eine heiße Spur: Steckt eine heimliche Sexaffäre hinter dem versuchten Mord?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 12 Staffeln und Folgen