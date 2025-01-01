K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 100: Eiskalter Kuss
36 Min.Ab 12
An einem Seeufer findet ein Jogger frühmorgens die blutüberströmte Leiche eines jungen Mannes und eine schwer verletzte Frau. Sie ist bewusstlos, ihr Körper weist Spuren einer Vergewaltigung auf. Was geschah in der Nacht zuvor? Die Frau leidet, ausgelöst durch einen Schock, an Amnesie. Doch Stück für Stück kommen die Kommissare der Wahrheit auf die Spur. Es geht um eine fatale Freundschaft, unterdrückte Leidenschaft und einen tödlichen Deal ...
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1