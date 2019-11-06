Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 10Folge 111vom 06.11.2019
35 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Ein 16-Jähriger setzt schwer verletzt einen Notruf ab. Als die Kommissare ihn erreichen, bietet sich ihnen ein Bild des Grauens: überall ist Blut, das Ehepaar Abendroth wurde bestialisch erstochen. Ihr Sohn Nico kämpft im Wohnzimmer ums Überleben. Rechte: Sat.1

