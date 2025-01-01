K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 111: Untergetaucht
23 Min.Ab 12
Eine Frau wählt den Notruf: Sie hat Todesangst. Ein Fremder soll in ihrer Wohnung sein. Als die Polizei eintrifft, ist die Frau verschwunden. Und mit ihr 200.000 Euro aus der Lebensversicherung ihres verstorbenen Mannes. Ein ehemaliger Häftling führt die Kommissare auf die Spur des Geldes. Doch sie finden etwas anderes.
