K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 115: Mit den Augen einer Mutter
23 Min.Ab 12
Kommissar Michael Naseband steht vor einem bewegenden Fall: Eine Mutter glaubt, ihr vor 17 Jahren verschwundenes Kind wiedergefunden zu haben und lauert dem Mädchen und der Mutter immer wieder auf. Eine gefährliche Zerreißprobe um das Kind beginnt. Der erfahrene Kommissar vom K 11 will die Wahrheit ans Licht bringen, bevor mehr passiert.
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© SAT.1