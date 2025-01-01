K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 119: Auf den Hund gekommen
23 Min.Ab 12
Als der 70-jährige Herbert Land nachts die Toilette aufsuchen will, traut er seinen Augen nicht: Er sieht, wie zwei schwarze Gestalten seine zwei Jahre ältere Nachbarin entführen. Nur der kürzlich zugelaufene Hund bleibt zurück - von der alten Dame keine Spur. Während der Hund das Polizeirevier aufmischt, stehen die Kommissare vor einem Rätsel. Wieso wird eine 72-Jährige ohne Vermögen entführt?
