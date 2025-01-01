Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Mord ist in Mode

ATV 2Staffel 10Folge 120
Mord ist in Mode

Mord ist in ModeJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 120: Mord ist in Mode

23 Min.Ab 12

Adam H. verlässt seine Ehefrau für eine Jüngere. Keine drei Tage später wird die Geliebte erschossen. Die Rache der betrogenen Ehefrau? Doch auch die Tote war nicht aufrichtig - die Affäre war nur Schein und sie eine Treuetesterin. Wer hatte wohl mehr Grund sich zu rächen: Die verletzte Ehefrau oder der gehörnte Ehemann?

Weitere Folgen in Staffel 10

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
ATV 2
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 12 Staffeln und Folgen