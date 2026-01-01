Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Das Geld nicht wert

ATV 2Staffel 10Folge 121
Das Geld nicht wert

Das Geld nicht wertJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 121: Das Geld nicht wert

23 Min.Ab 12

Eine halbnackte Frauenleiche wird in einer Schrebergartensiedlung gefunden. Der Verdacht fällt schnell auf den Ehemann der Toten. Weil er in Deutschland keine Frau fand, "kaufte" er sich eine aus Russland. Doch seine Erwartungen wurden nicht erfüllt: kein Sex, keine Hausarbeit und immer wieder kam es zu handgreiflichen Auseinandersetzungen. Musste die junge Russin dafür mit ihrem Leben zahlen?

Weitere Folgen in Staffel 10

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
ATV 2
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 12 Staffeln und Folgen