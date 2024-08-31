Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Eine tödliche Note

SAT.1Staffel 10Folge 128vom 31.08.2024
Eine tödliche Note

Eine tödliche NoteJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 128: Eine tödliche Note

33 Min.Folge vom 31.08.2024Ab 12

Der Chemielehrer Peter M. wird in der Nähe der Schule tot aufgefunden. Bei der Obduktion wird Meth unter den Fingernägeln der Leiche gefunden. Nutzte der Pauker sein Wissen nicht nur für den Unterricht? Im Haus des Toten entdecken die Kommissare einen Erpresserbrief - wegen schlechter Noten. Doch wie passen schlechte Noten und Drogen zusammen?

Weitere Folgen in Staffel 10

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 12 Staffeln und Folgen