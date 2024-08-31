K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 128: Eine tödliche Note
33 Min.Folge vom 31.08.2024Ab 12
Der Chemielehrer Peter M. wird in der Nähe der Schule tot aufgefunden. Bei der Obduktion wird Meth unter den Fingernägeln der Leiche gefunden. Nutzte der Pauker sein Wissen nicht nur für den Unterricht? Im Haus des Toten entdecken die Kommissare einen Erpresserbrief - wegen schlechter Noten. Doch wie passen schlechte Noten und Drogen zusammen?
