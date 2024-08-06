K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 129: Die Wette
35 Min.Folge vom 06.08.2024Ab 12
Mario A. wird auf einer Studentenparty mit einem Messer attackiert und verblutet qualvoll. Keiner der Partygäste hat vom Todeskampf des 23-jährigen etwas mitbekommen. Die Kommissare finden heraus, dass auf der Party eine folgenschwere Wette kursierte. Wurde dem Toten der Einsatz zum Verhängnis?
