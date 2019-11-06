K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 132: Böses Erwachen (2)
34 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Die dramatische Verfolgung eines Bankräubers endet in einem tragischen Unfall. Nicht nur der Täter, sondern auch seine zehnjährige Tochter kommen ums Leben. Kommissar Naseband fühlt sich für den Tod des Mädchens verantwortlich. Einen Tag später wird er von Unbekannten niedergeschlagen und verschwindet spurlos. Alexandra Rietz und Gerrit Grass suchen fieberhaft nach ihrem vermissten Kollegen. Was sie nicht wissen: Bei dem Überfall hat Michael Naseband sein Gedächtnis verloren. Rechte: Sat.1
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1