Die Schöne und der MörderJetzt kostenlos streamen
K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 133: Die Schöne und der Mörder
33 Min.Folge vom 09.10.2024Ab 12
Ein abstruses Bild bietet sich den Kommissaren vom K11: im Kühlraum eines Delikatessengeschäfts liegt die Leiche eines jungen Models. Das Mädchen trägt nicht mehr als ein luftiges Abendkleid. Die Ermittlungen ergeben: Sie war Kandidatin eines Schönheitswettbewerbs und hatte damit viele Konkurrentinnen. Ist darunter auch eine eiskalte Mörderin?
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1