Die Schöne und der Mörder

SAT.1Staffel 10Folge 133vom 09.10.2024
Folge 133: Die Schöne und der Mörder

33 Min.Folge vom 09.10.2024Ab 12

Ein abstruses Bild bietet sich den Kommissaren vom K11: im Kühlraum eines Delikatessengeschäfts liegt die Leiche eines jungen Models. Das Mädchen trägt nicht mehr als ein luftiges Abendkleid. Die Ermittlungen ergeben: Sie war Kandidatin eines Schönheitswettbewerbs und hatte damit viele Konkurrentinnen. Ist darunter auch eine eiskalte Mörderin?

SAT.1
