K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 136: Schweigen wie ein Grab
33 Min.Ab 12
Regine S. fängt ein Verhältnis mit dem Mann ihrer besten Freundin an. Kurz darauf wird sie ermordet. Die Kommissare verdächtigen die betrogene Ehefrau. Doch diese ist nicht auffindbar. Sie wurde entführt. Der Täter droht sie lebendig zu begraben. Können die Kommissare einen zweiten Mord verhindern?
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1