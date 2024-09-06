Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

SAT.1Staffel 10Folge 138vom 06.09.2024
Folge 138: Blutige Fährte

33 Min.Folge vom 06.09.2024Ab 12

Dana K. wird nachts in einem Hotel von einem Unbekannten angegriffen und brutal vergewaltigt. Anschließend schlitzt der Täter ihr die Kehle auf. Der Fall scheint schnell geklärt - fremde DNA-Spuren an der Leiche überführen den bereits vorbestraften Gewalttäter. Einziges Problem: Dieser sitzt bereits seit Wochen hinter Gittern.

