K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 141: Falsche Freunde
23 Min.Ab 12
Die 29-jährige Sara W. hat Todesängste: Ihr mutmaßlicher Vergewaltiger ist aufgrund unzureichender Indizien vor Gericht freigesprochen worden. Nur zwei Tage später wird die Frau erneut Opfer eines brutalen Übergriffs. Für die Kommissare vom K11 steht fest: Ihr Peiniger hat ein weiteres Mal zugeschlagen! Doch wieder fehlen Beweise ...
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
12GEWALT
