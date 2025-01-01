Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Falsche Freunde

SAT.1Staffel 10Folge 141
Falsche Freunde

Falsche FreundeJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 141: Falsche Freunde

23 Min.Ab 12

Die 29-jährige Sara W. hat Todesängste: Ihr mutmaßlicher Vergewaltiger ist aufgrund unzureichender Indizien vor Gericht freigesprochen worden. Nur zwei Tage später wird die Frau erneut Opfer eines brutalen Übergriffs. Für die Kommissare vom K11 steht fest: Ihr Peiniger hat ein weiteres Mal zugeschlagen! Doch wieder fehlen Beweise ...

Weitere Folgen in Staffel 10

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 12 Staffeln und Folgen