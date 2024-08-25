K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 142: Emil vermisst
23 Min.Folge vom 25.08.2024Ab 12
Die Kommissare werden Zeuge eines Familiendramas. Der sechsjährige Emil verschwindet spurlos. Am nächsten Tag wird die Tante des Jungen Opfer eines Messerangriffs und kurz darauf findet man auch den Onkel - aufgehängt im Wald. Von dem Vater des Kindes fehlt jede Spur. Was ist mit Vater und Sohn passiert?
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© SAT.1