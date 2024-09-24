K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 146: Du musst ihn töten
34 Min.Folge vom 24.09.2024Ab 12
Ein berühmter Schriftsteller von Frauenromanen wird tot in seinem Haus gefunden. Unter einem Pseudonym veröffentlichte der Autor einen Bestseller, in dem er detailliert den Mord an einer Prostituierten beschreibt. Kurze Zeit später machen die Kommissare vom K11 eine grausame Entdeckung: im Garten des Toten finden sie die Leiche der vermissten Prostituierten Sandra T.!
