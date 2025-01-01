K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 147: Des Teufels fette Beute
34 Min.Ab 12
Die schwergewichtige Leiche von Katrin H. trägt lediglich Unterwäsche. Schürfwunden am Körper deuten auf einen Überlebenskampf, doch keine Spur vom Täter. Einziger Anhaltspunkt ist der Arbeitsplatz der 23-Jährigen. Die Kommissare vom K11 beschatten die zwielichtige Partnervermittlung und stoßen auf ein dunkles Geheimnis der Agentur-Chefin: Sie zwingt übergewichtige Mädchen zu perversen Feeder-Spielen und Porno-Produktionen.
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1