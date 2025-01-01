Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Des Teufels fette Beute

SAT.1Staffel 10Folge 147
Des Teufels fette Beute

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 147: Des Teufels fette Beute

34 Min.Ab 12

Die schwergewichtige Leiche von Katrin H. trägt lediglich Unterwäsche. Schürfwunden am Körper deuten auf einen Überlebenskampf, doch keine Spur vom Täter. Einziger Anhaltspunkt ist der Arbeitsplatz der 23-Jährigen. Die Kommissare vom K11 beschatten die zwielichtige Partnervermittlung und stoßen auf ein dunkles Geheimnis der Agentur-Chefin: Sie zwingt übergewichtige Mädchen zu perversen Feeder-Spielen und Porno-Produktionen.

