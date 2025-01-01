Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Tödlicher Irrtum

SAT.1Staffel 10Folge 150
Tödlicher Irrtum

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 150: Tödlicher Irrtum

23 Min.Ab 12

Mord in einem sozialen Brennpunktviertel: Ein Mann liegt niedergeschlagen in seiner Wohnung. Ein codiertes Kreditbuch bringt die Kommissare auf eine heiße Spur: Der Tote verlieh Geld zu horrenden Zinssätzen. Geld und Schuldscheine fehlen allerdings in der verwüsteten Wohnung. Wurden dem Mann seine illegalen Geldgeschäfte zum Verhängnis?

