Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Der Mann ohne Gedächtnis

SAT.1Staffel 10Folge 151
Der Mann ohne Gedächtnis

Der Mann ohne GedächtnisJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 151: Der Mann ohne Gedächtnis

23 Min.Ab 12

Blutüberströmt und schwer verletzt bricht ein Mann auf offener Straße zusammen. Er kann sich an nichts mehr erinnern - weder an das, was mit ihm passiert ist, noch an seine eigene Identität. Die Kommissare können den Wohnort des "Mannes ohne Gedächtnis" ermitteln und machen dort eine schreckliche Entdeckung ...

Weitere Folgen in Staffel 10

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 12 Staffeln und Folgen