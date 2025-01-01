K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 151: Der Mann ohne Gedächtnis
23 Min.Ab 12
Blutüberströmt und schwer verletzt bricht ein Mann auf offener Straße zusammen. Er kann sich an nichts mehr erinnern - weder an das, was mit ihm passiert ist, noch an seine eigene Identität. Die Kommissare können den Wohnort des "Mannes ohne Gedächtnis" ermitteln und machen dort eine schreckliche Entdeckung ...
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
