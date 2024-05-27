Tödlicher JunggesellinnenabschiedJetzt kostenlos streamen
K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 152: Tödlicher Junggesellinnenabschied
23 Min.Folge vom 27.05.2024Ab 12
Aus einem Junggesellinnenabschied wird für die 30-jährige Sandrine R. ein Abschied für immer. Übel zugerichtet wird sie tot auf der Damentoilette eines Clubs gefunden. Ihre Freundinnen haben einen Streit der Toten mit einem unbekannten Mann beobachtet. Die Kommissare vom K 11 rekonstruieren den Tatabend und finden nicht nur den Unbekannten ...
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© SAT.1