K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 22: Eine Boxerin am Boden
23 Min.Ab 12
Laura steht kurz vor dem großen Durchbruch in ihrer Boxlaufbahn, als ein Unbekannter mit zwei gezielten Schüssen ihre Karriere beendet. Die Verletzungen an Schulter und Hand sind so gravierend, dass die 23-Jährige nie wieder boxen kann. Wer missgönnte der jungen Frau ihren Erfolg?
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© SAT.1