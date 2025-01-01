Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Eine Boxerin am Boden

SAT.1Staffel 10Folge 22
Folge 22: Eine Boxerin am Boden

23 Min.Ab 12

Laura steht kurz vor dem großen Durchbruch in ihrer Boxlaufbahn, als ein Unbekannter mit zwei gezielten Schüssen ihre Karriere beendet. Die Verletzungen an Schulter und Hand sind so gravierend, dass die 23-Jährige nie wieder boxen kann. Wer missgönnte der jungen Frau ihren Erfolg?

