K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 23: Die Nacht der Nächte
23 Min.Ab 12
Die 16-jährige Julia verschwindet spurlos. Zuletzt wurde sie von Freunden auf einer Kostümparty gesehen - verkleidet als Engel. Danach verliert sich ihre Spur im Wald. Eine groß angelegte Suchaktion beginnt. Die Kommissare vom K11 suchen mit Hundestaffeln den Nachhauseweg des Mädchens ab. Die Hoffnung, Julia lebend zu finden, schwindet, als die Spürhunde ihr Blut wittern ...
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© SAT.1