K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 26: Abgestaubt
22 Min.Ab 12
Eine junge Rumänin verschwindet spurlos. Die Kommissare vom K11 entdecken in ihrer Wohnung Hinweise, dass die junge Frau zurück in ihre Heimat wollte. Aber dort ist sie nie angekommen. Dann wird eine Leiche in einem Waldstück gefunden. Haben die Kommissare jetzt traurige Gewissheit?
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
